«Вода с огурцом и арбузом»: Волочкова нашла замену алкоголю
Анастасию Волочкову не раз упрекали за чрезмерное пристрастие к алкоголю. Особенно тогда, когда употребление спиртных напитков приводило к публичным казусам, как например, в интервью Алене Жигаловой, где артистка еле говорила и хихикала невпопад.
Однако, пишет издание super.ru, Анастасия всегда отвечала примерно так: да, могу выпить любимый напиток (просекко), я успешная, богатая и независимая и веду себя так, как считаю нужным.
И вот эпатажная балерина призналась, что решила заменить алкогольные напитки на напиток собственного рецепта.
«Делюсь придуманным мной освежающим напитком. Вода с огурцом и арбузом. Прекрасно выводит воду лишнюю из организма. Всем переживающим за меня и желающим меня спасать непонятно от чего. От успеха и творчества, видимо. Хочу сказать. Помогите себе сами. А то многие учат жить успешного человека, а сами почему-то бедные и несчастные. Золотые мои, к вашей радости, я какое-то время назад решила отказаться и от просекко, которое мне нравится с клубникой. Просто сама приняла решение. Хотя это личное дело каждого человека, что есть, что пить, как жить. Просто мне самой так захотелось», - заявила Волочкова.
Балерина Анастасия Волочкова поделилась позитивным видео вместе с певцом Прохором Шаляпиным и своим стилистом Романом. Соответствующий ролик появился в блоге звезды. На видео Анастасия предстала в длинном платье в цветочек и с краской на голове, веселилась и шутила.
Но пользователи интернета не оценили юмор знаменитостей. Так, телеведущая Дана Борисова посчитала, что Волочкова запечатлена на видео в нетрезвом состоянии.
«Настя, а еще ведь только среда, - прокомментировала она.