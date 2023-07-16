«Вода с огурцом и арбузом»: Волочкова нашла замену алкоголю

«Делюсь придуманным мной освежающим напитком. Вода с огурцом и арбузом. Прекрасно выводит воду лишнюю из организма. Всем переживающим за меня и желающим меня спасать непонятно от чего. От успеха и творчества, видимо. Хочу сказать. Помогите себе сами. А то многие учат жить успешного человека, а сами почему-то бедные и несчастные. Золотые мои, к вашей радости, я какое-то время назад решила отказаться и от просекко, которое мне нравится с клубникой. Просто сама приняла решение. Хотя это личное дело каждого человека, что есть, что пить, как жить. Просто мне самой так захотелось», - заявила Волочкова.