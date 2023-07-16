Гостиничной охране пришлось успокаивать расшумевшегося Соседова

«Я все время слышу. Объясните, кто это делает? Потому что это вредительство просто. Я не могу заснуть из-за этих звуков! У меня завтра важный день, а я не могу лечь спать. За окном все время кто-то стучит. Днем под моим номером какая-то дама читала Бродского, а ночью эти странные звуки! Что происходит?» - пытался выяснить Сергей.