Гостиничной охране пришлось успокаивать расшумевшегося Соседова
Сергей Соседов приехал на ежегодный фестиваль «Славянский базар», который проходит в белорусском Витебске. Там телеведущий разместился в отеле, где и возникла конфликтная ситуация.
55-летний музыкальный критик в два часа ночи выбежал в фойе гостиницы и налетел на сотрудников отеля с возмущенными возгласами.
Как информирует «Московский Комсомолец», Соседов был разгневан из-за шума под окном.
«Я все время слышу. Объясните, кто это делает? Потому что это вредительство просто. Я не могу заснуть из-за этих звуков! У меня завтра важный день, а я не могу лечь спать. За окном все время кто-то стучит. Днем под моим номером какая-то дама читала Бродского, а ночью эти странные звуки! Что происходит?» - пытался выяснить Сергей.
Сотрудникам ресепшен успокоить гостя не удалось. Пришлось вмешаться охране; музыкальный критик совместно с секьюрити попытались найти источник шума, но это им не удалось.
Ранее Соседов признался, что не хочет заводить детей. Он заявил, что является противником современных гаджетов и социальных сетей, а воспитать наследников без них невозможно — иначе они станут изгоями в обществе. Он не хочет портить их судьбу, из-за чего решил отказаться от них вовсе.