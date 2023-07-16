Киркоров показал вылепленный хирургом-пластиком идеальный пресс

В декабре прошлого года Филипп Киркоров сделал операцию по созданию идеальной фигуры у пластического хирурга Тимура Хайдарова. В итоге поп-король российской эстрады не только значительно постройнел, но и приобрел пресс, которым не стыдно похвалиться.

При этом, как информирует «Комсомольская Правда», певец не сидит ни на какой суперстрогой диете. Звездный хирург разрешает своему пациенту есть даже бургеры, правда, в разумных количествах.

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«Нет предела совершенству»! - анонсирует новые изменения в облике своего пациента Хайдаров.

Сейчас Филипп ездит на специальные процедуры, которые помогут ему вылепить идеальные кубики пресса. Как пишет издание, они не дешевы – от 30 тысяч рублей за 30-минутный сеанс.

«Спорт и Филипп понятия несовместимые, поэтому сейчас Киркоров регулярно приезжает к нам в клинику на процедуры. Качает мышцы током на аппарате Emsculpt Neo. Этот аппарат разрушает жировые отложения и наращивает мышцы с помощью технологии радиочастотного воздействия электромагнитного поля», - рассказал Тимур Хайдаров.

У певца Филиппа Киркорова возникли долги перед налоговой. Как рассказала журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник», он оказался должен более 2,1 млн рублей.