В Германии прошла акция протеста феминисток против концертов Rammstein

В столице Германии прошло протестное шествие феминисток против концертов группы Rammstein. Об этом сообщает РИА Новости.

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Организаторы акции пояснили, что «патриархальное насилие, очевидное в случае Rammstein — это не единичный случай, а система». По данным агентства, к началу демонстрации на площади в районе Вестенд в Берлине собралось несколько сотен человек. Участники демонстрации несли плакаты и транспаранты с надписями «Только да — значит да!» и требовали не давать преступникам возможности выходить на сцену.

Также в районе присутствовало несколько десятков полицейских автомобилей.