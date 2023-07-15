Сестра Бузовой заявила о нежелании вступать в брак

Анна Бузова уже довольно давно состоит в гражданском браке с бизнесменом Константином Штрыкиным. При этом пара не спешит оформлять отношения официально. Свою позицию Анна объяснила подписчикам в Телеграм-канале.

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Бузова рассказала, что Штрыкин сделал ей предложение уже через три месяца после знакомства. Но на тот момент на пышное торжество у них не было средств.

«Мы отложили эту идею до лучших времен. Потом были свадьбы всех моих подруг, кто-то чуть ли не сразу разводился, кто-то вспоминал этот день как самый большой геморрой в жизни…. И у меня желание отпало, честно говоря», — рассказала Бузова.

Анна уточнила, что, если им с Константином и придется посетить ЗАГС, то это будет «максимально ненапряжное мероприятие».