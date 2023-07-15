Суханкина пожаловалась на последствия ковида
Маргарита Суханкина приехала в Беларусь на Международный фестиваль искусств, где удивила поклонников новым имиджем. В последнее время внешность артистки претерпела сильные изменения. Маргарита некоторое время назад сделала операцию по урезанию желудка, после чего сильно похудела. Также певица сделала совсем короткую стрижку.
Прическу звезда изменила вынужденно. Как пишет «Московский Комсомолец», это произошло после перенесенной болезни.
«После того, как я переболела коронавирусом, у меня очень сильно стали выпадать волосы. Оказалось, это совершенно нормальное явление. У многих такое было. Я начала бороться. Мне моя мастер, которая все время меня стрижет, предложила: «Рит, давай коротко совсем пострижемся. Волосы будут расти лучше!». Врачи тоже сказали, что все будет нормально, надо просто пережить. И я пережила», — призналась Маргарита.
Свой шестидесятилетний юбилей Маргарита Суханкина готовится праздновать в 2024 году.