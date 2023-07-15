Суханкина пожаловалась на последствия ковида

«После того, как я переболела коронавирусом, у меня очень сильно стали выпадать волосы. Оказалось, это совершенно нормальное явление. У многих такое было. Я начала бороться. Мне моя мастер, которая все время меня стрижет, предложила: «Рит, давай коротко совсем пострижемся. Волосы будут расти лучше!». Врачи тоже сказали, что все будет нормально, надо просто пережить. И я пережила», — призналась Маргарита.