Боню раскритиковали за советы по похудению

Виктория Боня в личном блоге демонстрирует своим подписчикам результаты похудения. По ее словам, можно добиться успеха, перейдя на сыроедение, что она и показывает на собственном примере.

«Две недели на таком питании, и уже похудело даже лицо. Утром — сок из зелени, днем — овощи и смузи, а вечером — что-то из растительного белка», — сообщила телеведущая.

Тем не менее, консервированные бобы или чечевицу Боня готовит на сковороде.

«Только по вечерам либо бобы, либо чечевицу разогреваю», — рассказала она.

Как пишет moslenta.ru, фолловеров возмутило таково вольное обращение звезды с основными принципами сыроедения. Они тут же сообщили, что консервированная пища никакого отношения к этому не имеет, равно как и приготовление еды на сковороде.

Виктория практикует довольно неоднозначные ритуалы.

Так, после расставания с возлюбленным Боня встала на гвозди. По словам теледивы, она осталась в восторге от опыта.