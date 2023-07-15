Шоу Урганта отменили окончательно

Шоу комика и телеведущего Ивана Урганта «Прожекторперисхилтон» больше не выйдет в эфир.

Представители московской площадки «Крокус Сити Холл» закрыли проект. Помимо Урганта, отказ получил и комик Сергей Светлаков, участвовавший в шоу. Об этом пишет tsargrad.tv.

«Прожекторперисхилтон» должен был состояться в апреле 2022 года, но был перенесен на сентябрь 2023 года из-за начала спецоперации. Теперь же, по данным издания, шоу окончательно отменили. На мероприятие поступила жалоба общественного движения «Ветераны России» в Генеральную прокуратуру.

11 июля 2023 года председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявлял, что обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой не допустить проведения шоу. Он считает позиции Урганта и Светлакова недостаточно патриотичными и предложил артистам сначала «искупить вину перед российским обществом».