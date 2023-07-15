Тарасов рассказал, что его жена попала в больницу
Дмитрий Тарасов признался фолловерам, что его супруга Анастасия Костенко была вынуждена обратиться к медикам.
«У нас кое-что случилось. Вчера любимую забрали в больницу», — написал футболист в своем блоге.
«Мама заболела и уехала в больницу, она будет там три дня» — пояснила старшая дочь супругов Милана.
Вскоре на связь вышла и сама Анастасия. Она объяснила, что попала в клинику из-за пищевого отравления, сейчас ее здоровье нормализуется и нет поводов для беспокойства, вскоре она вернется домой. Об этом пишет издание super.ru.
Ранее жена футболиста Дмитрия Тарасова, «вторая вице-мисс Россия — 2014», модель Анастасия Костенко раскрыла сумму, потраченную на увеличение груди. 29-летняя манекенщица заявила, что установка имплантатов обошлась ей в два миллиона рублей.