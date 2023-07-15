Тарасов рассказал, что его жена попала в больницу

«Мама заболела и уехала в больницу, она будет там три дня» — пояснила старшая дочь супругов Милана.

Вскоре на связь вышла и сама Анастасия. Она объяснила, что попала в клинику из-за пищевого отравления, сейчас ее здоровье нормализуется и нет поводов для беспокойства, вскоре она вернется домой. Об этом пишет издание super.ru.