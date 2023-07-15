Инстасамка рассказала о тайной свадьбе
Дарья Зотеева, известная публике под сценическим псевдонимом Инстасамка, как оказалось, сыграла тайную свадьбу с Олегом Еропкиным (Moneyken). Пара вместе уже около четырех лет, - сообщает СтарХит.
«Было мероприятие чисто для своих, которое никто не снимал. Я хотела просто с семьей, с ближним кругом. Освещать не посчитала нужным. Сразу же практически после предложения все произошло», — рассказала Дарья.
Инстасамка объявила о помолвке еще в начале прошлого года. Еропкин сделал предложение Зотеевой в Париже, и преподнес помолвочное кольцо, встав на колени при посещении Эйфелевой башни.
Тем не менее, пышное публичное торжество еще впереди. Пара планирует заработать на этом мероприятии.
«Олег меня поддержал, сказал, что да, это будет круто. Мы туда напихаем рекламодателей. И на этой свадьбе еще заработаем. Хочется сделать что-то хайповое. Но, когда я начала готовиться, поняла, что это надо делать как минимум за год. Я планирую сыграть в августе-сентябре в Москве. Не знаю, получится или нет. Если по срокам получится, то, конечно, мы сделаем», — объяснила певица.
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