Инстасамка рассказала о тайной свадьбе

«Олег меня поддержал, сказал, что да, это будет круто. Мы туда напихаем рекламодателей. И на этой свадьбе еще заработаем. Хочется сделать что-то хайповое. Но, когда я начала готовиться, поняла, что это надо делать как минимум за год. Я планирую сыграть в августе-сентябре в Москве. Не знаю, получится или нет. Если по срокам получится, то, конечно, мы сделаем», — объяснила певица.