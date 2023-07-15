Сафронов рассказал о состоянии попавшего в больницу Дроздова

Николай Дроздов в начале года попал в больницу с серьезными травмами, долгое время провел в стенах клиники и до сих пор находится на реабилитации. На днях стало известно, что знаменитого телеведущего вновь госпитализировали.

Его давний друг художник Никас Сафронов переговорил с супругой Николая Николаевича и узнал, что к последствиям травм нынешнее ухудшение самочувствия Дроздова не имеет отношения.

В день госпитализации телеведущий был в офтальмологической клинике, где ему заменили хрусталик. Там он выпил четыре чашки какао. Неважно себя почувствовал, когда уже вернулся домой. Жена настояла на вызове скорой помощи, - пишет «Комсомольская Правда».

«Николай Николаевич последнее время очень немного ест и, как считает его дочь, так как он мучает себя диетами, то из-за этого желудок немного сузился. Наверное, с желудком проблемы как раз из-за этого возникли», — рассказал Сафронов.

Сейчас легендарный телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ чувствует себя нормально, но врачи оставили его под наблюдением еще на несколько дней.