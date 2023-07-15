Сафронов рассказал о состоянии попавшего в больницу Дроздова
Николай Дроздов в начале года попал в больницу с серьезными травмами, долгое время провел в стенах клиники и до сих пор находится на реабилитации. На днях стало известно, что знаменитого телеведущего вновь госпитализировали.
Его давний друг художник Никас Сафронов переговорил с супругой Николая Николаевича и узнал, что к последствиям травм нынешнее ухудшение самочувствия Дроздова не имеет отношения.
В день госпитализации телеведущий был в офтальмологической клинике, где ему заменили хрусталик. Там он выпил четыре чашки какао. Неважно себя почувствовал, когда уже вернулся домой. Жена настояла на вызове скорой помощи, - пишет «Комсомольская Правда».
«Николай Николаевич последнее время очень немного ест и, как считает его дочь, так как он мучает себя диетами, то из-за этого желудок немного сузился. Наверное, с желудком проблемы как раз из-за этого возникли», — рассказал Сафронов.
Сейчас легендарный телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ чувствует себя нормально, но врачи оставили его под наблюдением еще на несколько дней.
Ранее сам Дроздов рассказал про остаточные явления переломов - ему пока тяжело дышать полной грудью и появилась сутулость, с которой профессор борется специальными упражнениями.