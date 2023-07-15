Семенович сообщила о смерти своего концертного директора

«Вчера он писал мне вечером, говорил, что надо дать интервью перед выходом на сцену. Сейчас собираю чемодан на гастроли. Просто рыдаю, не могу… Ушел из жизни мой бессменный директор Владимир Цапир. Человек, который был со мной почти 20 лет. Мое сердце разрывается на части. Сказать, что мне будет вас не хватать — не сказать ничего. Спасибо вам за верность, преданность и невероятную человеческую порядочность. За время, которое мы были рядом. Сегодня я впервые в жизни еду на гастроли без вас. Плачу и глубоко скорблю с вашей семьей. Завтра я найду силы выйти на сцену, и мое выступление будет посвящено вам. Спасибо, дорогой мой Володя, за все! Покойтесь с миром», — написала Семенович.