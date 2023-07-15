Семенович сообщила о смерти своего концертного директора

«Просто рыдаю»: Семенович объявила о смерти своего концертного директора
Ушел из жизни Владимир Цапир, более 20 лет сотрудничавший с Анной Семенович. Об этом певица сообщила в личном блоге. У Владимира были проблемы с сердцем, он обследовался в клинике, затем его выписали и сказали, что нужно готовиться к операции. До операции он не дожил, - сообщает СтарХит.
«Вчера он писал мне вечером, говорил, что надо дать интервью перед выходом на сцену. Сейчас собираю чемодан на гастроли. Просто рыдаю, не могу… Ушел из жизни мой бессменный директор Владимир Цапир. Человек, который был со мной почти 20 лет. Мое сердце разрывается на части. Сказать, что мне будет вас не хватать — не сказать ничего. Спасибо вам за верность, преданность и невероятную человеческую порядочность. За время, которое мы были рядом. Сегодня я впервые в жизни еду на гастроли без вас. Плачу и глубоко скорблю с вашей семьей. Завтра я найду силы выйти на сцену, и мое выступление будет посвящено вам. Спасибо, дорогой мой Володя, за все! Покойтесь с миром», — написала Семенович.
20 мая умер супруг певицы Дианы Гурцкая, замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко. Ему было 46 лет. Чиновник летел из командировки с Кубы, и в какой-то момент в самолете мужчине стало плохо. Борт экстренно сел в Минеральных Водах, но прибывшим врачам не удалось спасти пациента. Предположительно, смерть наступила из-за проблем с сердцем.