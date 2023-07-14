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Дмитрий Шепелев рассказал, как справлялся со смертью Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался в интервью с продюсером Владом Агановым, что очень долго переживал утрату певицы Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев рассказал, как справлялся со смертью Жанны Фриске
© РИА Новости

Шепелев заявил, что боль о потере Фриске «забрала 10 лет его карьеры». Телеведущий поставил свою личную жизнь «на паузу». Артист отметил, что этот период он заботился о сыне Платоне.

Шепелев уточнил, что ходил к психологам и водил к ним своего сына.

«Без последствий я бы не вывез это сам. Я пробовал разных психологов, с которыми я разговаривал. <…> Я на полусогнутых ногах ходил к ней (психологу) в кабинет и падал на ее диван. Лежал, свернувшись калачиком, и просил со мной поговорить, потому что эмоциональное напряжение было такой силы, что проживать его самостоятельно очень тяжело», — поделился телеведущий.

Шепелев признался, что не считает стыдным обращение к специалисту. Он посоветовал людям не относиться снисходительно к помощи психологов. Телеведущий уточнил, что сейчас не находится в регулярной терапии.

Шепелев также признался, что начал злоупотреблять алкоголем после потери Фриске.

«Бухал, но это не выход», — заявил шоумен.

В 2013 году Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. 15 июня 2015 года звезда скончалась.

Ранее солистки «Блестящих» анонсировали песню с Жанной Фриске.

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