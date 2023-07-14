Дмитрий Шепелев рассказал, как справлялся со смертью Жанны Фриске

«Без последствий я бы не вывез это сам. Я пробовал разных психологов, с которыми я разговаривал. <…> Я на полусогнутых ногах ходил к ней (психологу) в кабинет и падал на ее диван. Лежал, свернувшись калачиком, и просил со мной поговорить, потому что эмоциональное напряжение было такой силы, что проживать его самостоятельно очень тяжело», — поделился телеведущий.