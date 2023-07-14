Вайкуле раскритиковали за слова о SHAMAN
Певица Лайма Вайкуле высказалась в сторону исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова), заявив, что он не поет, а кричит и не передает эмоции в своих треках. Данные слова вызвали критику у пользователей интернета, сообщает «РИА Новости».
По словам Вайкуле, в популярной музыке ей важна «чувственность и какое-то электричество». В качестве примера певица привела Эми Уайнхаус, у которой есть «звук, подача, харакетр, жизнь человека, его переживания».
«Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе и все. Я всегда говорю, музыка – не спорт. Тут не надо, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — добавила она.
Пользователей интернета эти слова возмутили и они вступились за Дронова, назвав Вайкуле завистницей.
«Она что ли талант?», «Она любит скрипучие голоса», «Зависть – плохое чувство, особенно в старости. Старость должна приходить вместе с мудростью», «Завидует бабушка. Столько внимания, зрителей, денег и мимо нее», «Кто она без России? Кому она теперь нужна?», приводятся в тексте их высказывания.