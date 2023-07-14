Дочь Ольги Зарубиной призвала певицу перестать любить лузеров

Певица Ольга Зарубина призналась в беседе с mk.ru, что дочь Кира Евдокимова критикует ее романы.

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По словам Зарубиной, дочь призывает ее перестать «любить лузеров». Дочь артистки считает, что у нее и матери должны быть «нормальные мужчины». Певица призналась, что «с дивана съехала» после такого сообщения, но вскоре порадовалась за дочь. Исполнительница объяснила, что у Евдокимовой произошла переоценка ценностей и повысилась самооценка.

Зарубина призналась, что, действительно, считает своих бывших возлюбленных лузерами.

«Что значит мужчина? Это хозяин в семье. Как бы ни хотели некоторые женщины, чтобы был матриархат. Но это неправильно. Мужчина — хозяин. Именно он выбирает женщину. В природе так заложено», — заявила артистка.

Зарубина также призналась, что завела новый роман. Однако певица пока не хочет его афишировать. Она объяснила, что ей нужно «проверить» возлюбленного. Звезда отметила, что предъявляет к мужчинам большие требования. Партнер Зарубиной должен быть заботливым, ответственным, понимающим, уважающим ее и ее семью.