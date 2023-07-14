Бывшая жена Пьера Нарцисса устроила скандал на съемках шоу

Бывшая жена Пьера Нарцисса подралась с самоназванной любовницей певца на шоу
Бывшая жена покойного Пьера Нарцисса Валерия Калачева подралась с самоназванной любовницей певца Ксенией Грин на шоу «Прямой эфир». Видео доступно на сайте «Смотрим».
Согласно кадрам, в студию зашла Грин и начала идти к дивану, на котором сидела Калачева. Оказавшись рядом, экс-супруга и любовница вцепились друг другу в волосы. Через время ведущим удалось разнять Калачеву и Грин и первая стала выгонять вторую. Любовница же стала утверждать, что она была последней любовью Нарцисса.
«Какая ты любовь? Давай отсюда!» — ответила на это Калачева и в итоге решила сама покинуть студию программы.
Ведущий шоу попытался ее уговорить вернуться, но она отказалась, сказав, что Грин может говорить, что угодно. По словам Калачевой, ей все равно на «всех» и она уже «разнесла» любовницу.
Напомним, что о Грин стало известно в 2022 году после смерти музыканта Пьера Нарцисса. Она сразу заявила, что являлась его любовницей и даже планировала вместе с артистом пожениться. Калачева это отрицала.