Бывшая жена Пьера Нарцисса устроила скандал на съемках шоу

Бывшая жена покойного Пьера Нарцисса Валерия Калачева подралась с самоназванной любовницей певца Ксенией Грин на шоу «Прямой эфир». Видео доступно на сайте «Смотрим».

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Согласно кадрам, в студию зашла Грин и начала идти к дивану, на котором сидела Калачева. Оказавшись рядом, экс-супруга и любовница вцепились друг другу в волосы. Через время ведущим удалось разнять Калачеву и Грин и первая стала выгонять вторую. Любовница же стала утверждать, что она была последней любовью Нарцисса.

«Какая ты любовь? Давай отсюда!» — ответила на это Калачева и в итоге решила сама покинуть студию программы.

Ведущий шоу попытался ее уговорить вернуться, но она отказалась, сказав, что Грин может говорить, что угодно. По словам Калачевой, ей все равно на «всех» и она уже «разнесла» любовницу.