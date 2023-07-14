Сябитова останется соведущей Гузеевой в «Давай поженимся»
Телеведущая Роза Сябитова продолжит вести программу «Давай поженимся», которую снова запустят на Первом канале. Об этом она лично сообщила ТАСС.
По словам Сябитовой, ей ранее предложили вернуться в программу и она согласилась. Сейчас телеведущая ждет даты съемок.
«Я, безусловно, очень этому рада. Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что "Давай поженимся" вернется в эфир. На вопрос закрылись ли мы, я всегда говорила — мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе "Давай поженимся"», — заключила она.
Напомним, что свадебное ток-шоу стартовало на Первом канале в 2008 году. Его постоянными ведущим являются Лариса Гузеева и Роза Сябитова.
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