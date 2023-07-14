Сябитова останется соведущей Гузеевой в «Давай поженимся»

«Я, безусловно, очень этому рада. Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что "Давай поженимся" вернется в эфир. На вопрос закрылись ли мы, я всегда говорила — мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе "Давай поженимся"», — заключила она.