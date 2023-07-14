Блогер Айза призналась, что у нее не было секса в этом году

Блогер Айза-Лилуна Ай решила поговорить о половых партнерах со своими подписчиками в новой социальной сети Threads.

© Из личного архива Айзы

«Ладно. Погнали! Сколько у вас было пп (половых партнеров) в этом году?» — спросила бывшая жена рэпера Гуфа.

Девушка посетовала, что она за этот год не вступала в сексуальный контакт ни с одним мужчиной.

Вместе с вопросом Айза также опубликовала мем про то, как женщина признается молодому человеку, что у нее было три половых партнера до него. На что мужчина отвечает: «Я же опоздал всего на 20 минут».

Ряд подписчиков блогера не поверили ее словам, пошутив, что она забыла поставить цифру перед нулем. Другие погрустили вместе с Айзой о проблемах в личной жизни. Однако основная масса комментариев отвечала, что они состоят в половом контакте только с одним партнером — мужем или женой.

Айза была замужем дважды. Первым ее супругом стал рэпер Алексей Долматов (Гуф). Они поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. В 2014 году блогерша и музыкант развелись. Причиной расставания стали измены рэпера и его пагубные привычки. Айза рассказывала, что их союз был нездоровым. Бывшие супруги пытались сохранить дружеские отношения, однако в последнее время они снова начали конфликтовать в социальных сетях.