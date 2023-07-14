Комментаторов возмутили новые шутки Галкина* о России

Пользователи интернета возмутились новыми шутками юмориста Максима Галкина* (признан в России иностранным агентом). Как сообщает РИА Новости, в Сети распространился ролик с заграничного концерта комика, на котором он пошутил о специальной военной операции на Украине.

На видео Галкин*, пародируя голос Никиты Михалкова, рассказывает об Украине, а после оскорбляет российского представителя при ООН Василия Небензю.

Комментаторы возмутились шуткам юмориста и отметили, что они перестали быть смешными. Некоторые также отметили его нездоровый вид, а часть отметила «безумный взгляд» Галкина*.

«Ниже канализации уже опустился», «Продолжает деградировать без Первого канала», «Ты Небензе и в подметки не годишься!», «Где Небензя и где Галкин*? Как лев и таракан», — писали они.

Напомним, что Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию на Украине.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина* в список физических лиц-иноагентов. В обосновании этого решения указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках указана Украина. В мае 2023 года он пытался оспорить статус, однако суд отклонил иск.