Блогер Масленников вел переговоры о погружении вместе с командой на взорвавшемся "Титане"
Блогер Дима Масленников признался, что мог оказаться среди членов экипажа взорвавшегося батискафа «Титан». Об этом Масленников рассказал на YouTube-подкасте с Эльдаром Джараховым.
По словам Масленникова, он вместе со своей командой по шоу GhostBuster вели переговоры о погружении на подлодке еще до начала пандемии коронавируса. Они почти договорились, но подготовка затянулась, поэтому проект поставили на стоп.
«Мы тогда уже практически договорились. Хотели проверить одну конспирологическую теорию, действительно ли это «Титаник» и нет. Его можно распознать по единственной отличительной особенности — иллюминаторам в нижней части корпуса. Их нет ни на одном видео. Мы хотели договориться, чтобы они погрузили нас посмотреть», — признался блогер.
18 июня, через 1 час 45 минут после погружения, пропала связь с подводным аппаратом, который следовал к «Титанику». Обломки батискафа обнаружили в районе поисков 22 июня. Все находившиеся на борту пассажиры погибли. Совет по безопасности транспорта Канады начал расследование крушения «Титана».
Ранее сообщалось, что пассажиры «Титана» погружались в полной темноте под музыку.