«Мы тогда уже практически договорились. Хотели проверить одну конспирологическую теорию, действительно ли это «Титаник» и нет. Его можно распознать по единственной отличительной особенности — иллюминаторам в нижней части корпуса. Их нет ни на одном видео. Мы хотели договориться, чтобы они погрузили нас посмотреть», — признался блогер.