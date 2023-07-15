Сын Ивана Краско рассказал о состоянии артиста

"Я после этого с врачами не говорил, но помощницу [Дарью Пашкову] пустили в реанимацию, потому что он там всех называл ее именем, ему казалось, что она рядом. Поэтому ее пустили к нему посидеть, она его еле покормила. Он отказывался есть, но в итоге вроде поел. И на ночь ей не разрешили остаться, сказали, чтобы она ехала домой, - рассказал собеседник агентства. - Не так все плохо, он периодически в сознании, отшучивался даже".