Газманов рассказал о тысячах звонках украинцев с угрозами
Певец и телеведущий Родион Газманов, сын народного артиста РФ Олега Газманова стал почетным гостем патриотического кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ". В ходе мероприятия он пообщался в СМИ, рассказав пренеприятную историю, случившуюся с ним недавно.
По его словам, недоброжелатели "слили" в Сеть телефонные номера звёзд, поддержавших СВО, - в том числе и номер Родиона Олеговича. После этого он подвергся атаке националистов и их сторонников - "нескольких тысяч балаболов", получая угрозы, неприятные фотографии и видеозаписи из-за границы.
"Но собака лает - ветер носит. Мне от их "деятельности" ни горячо, ни холодно. Но так действуют трусы, по-моему. Люди, которые собираются совершить что-то серьёзное, не предупреждают о своих действиях. Они приходят и делают", - заявил Родион в беседе с aif.ru.
Он добавил, что собирается поставить гимн Российской Федерации вместо гудков - чтобы украинские нацисты им "наслаждались", звоня с угрозами.
Также Газманов жёстко высказался об артистах-предателях.