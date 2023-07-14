Газманов рассказал о тысячах звонках украинцев с угрозами

"Но собака лает - ветер носит. Мне от их "деятельности" ни горячо, ни холодно. Но так действуют трусы, по-моему. Люди, которые собираются совершить что-то серьёзное, не предупреждают о своих действиях. Они приходят и делают", - заявил Родион в беседе с aif.ru.