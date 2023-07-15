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ТАСС: госпитализированная 76-летняя актриса Васильева заявила, что она в порядке

Директор клиники, в которую положили народную артистку России Татьяну Васильеву, сообщила, что состояние 76-летней актрисы в норме. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно о состоянии актрисы Васильевой после госпитализации
© соцсети

Уточняется, что женщина не стала уточнять, выписали ли Васильеву.

14 июля Telegram-канал Mash писал, что Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести.

Актрисе сделали компьютерную томографию головного мозга, но осложнений не выявили. По данным канала, у 76-летней артистки кружилась голова после подъема с кровати, была неустойчивость при ходьбе. Как отмечает канал, причиной плохого самочувствия актриса считает стресс.

Позже стало известно, что Васильеву перевели в палату интенсивной терапии без признаков инсульта. Сообщалось об ухудшении ее состояния.

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