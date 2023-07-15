Стало известно о состоянии актрисы Васильевой после госпитализации

Директор клиники, в которую положили народную артистку России Татьяну Васильеву, сообщила, что состояние 76-летней актрисы в норме. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что женщина не стала уточнять, выписали ли Васильеву.
14 июля Telegram-канал Mash писал, что Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести.
Актрисе сделали компьютерную томографию головного мозга, но осложнений не выявили. По данным канала, у 76-летней артистки кружилась голова после подъема с кровати, была неустойчивость при ходьбе. Как отмечает канал, причиной плохого самочувствия актриса считает стресс.
Позже стало известно, что Васильеву перевели в палату интенсивной терапии без признаков инсульта. Сообщалось об ухудшении ее состояния.
Газета.Ru: главные новости