Стало известно о состоянии актрисы Васильевой после госпитализации

Директор клиники, в которую положили народную артистку России Татьяну Васильеву, сообщила, что состояние 76-летней актрисы в норме. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что женщина не стала уточнять, выписали ли Васильеву.

14 июля Telegram-канал Mash писал, что Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести.

Актрисе сделали компьютерную томографию головного мозга, но осложнений не выявили. По данным канала, у 76-летней артистки кружилась голова после подъема с кровати, была неустойчивость при ходьбе. Как отмечает канал, причиной плохого самочувствия актриса считает стресс.