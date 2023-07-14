Анет Сай принесла извинения за использование машины ГИБДД в качестве VIP-такси

Певица Анет Сай извинилась за поездку в аэропорт на автомобиле ГИБДД
Российская певица Анет Сай принесла извинения за опубликованное видео из салона машины Госавтоинспекции в Волгограде. Об этом сообщает volgograd.kp.ru.
«Насколько большая забота организаторов, чтобы артист вовремя приехал к любимым слушателям в разные города, которые так долго ждали этого дня и этот концерт. Мы ни в коем случае не хотели доставить неудобства людям, которые помогли мне в этой ситуации. Я, Сайдалиева Анна Вячеславовна, Анет Сай, приношу искренние извинения от себя и от всей своей команды за опубликованное видео», — сказала певица.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, в котором Анет Сай говорит, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы доехать без пробок до аэропорта Волгограда после концерта. По пути девушка надела фуражку сотрудника ДПС, а также рассказала, что они объехали все заторы.
После проверки по факту инцидента были уволены два полковника: начальник регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника МВД города Волгограда Алексей Климов.