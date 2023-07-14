Анет Сай принесла извинения за использование машины ГИБДД в качестве VIP-такси

«Насколько большая забота организаторов, чтобы артист вовремя приехал к любимым слушателям в разные города, которые так долго ждали этого дня и этот концерт. Мы ни в коем случае не хотели доставить неудобства людям, которые помогли мне в этой ситуации. Я, Сайдалиева Анна Вячеславовна, Анет Сай, приношу искренние извинения от себя и от всей своей команды за опубликованное видео», — сказала певица.