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Певица Анет Сай извинилась за поездку в аэропорт на автомобиле ГИБДД

Российская певица Анет Сай принесла извинения за опубликованное видео из салона машины Госавтоинспекции в Волгограде. Об этом сообщает volgograd.kp.ru.

Анет Сай принесла извинения за использование машины ГИБДД в качестве VIP-такси
© РИА Новости

«Насколько большая забота организаторов, чтобы артист вовремя приехал к любимым слушателям в разные города, которые так долго ждали этого дня и этот концерт. Мы ни в коем случае не хотели доставить неудобства людям, которые помогли мне в этой ситуации. Я, Сайдалиева Анна Вячеславовна, Анет Сай, приношу искренние извинения от себя и от всей своей команды за опубликованное видео», — сказала певица.

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, в котором Анет Сай говорит, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы доехать без пробок до аэропорта Волгограда после концерта. По пути девушка надела фуражку сотрудника ДПС, а также рассказала, что они объехали все заторы.

После проверки по факту инцидента были уволены два полковника: начальник регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника МВД города Волгограда Алексей Климов.

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