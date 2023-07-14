Пенкин рассказал, какими видит собственные похороны

«Я сказал, чтобы меня похоронили в Пензе. Думаю, на моих похоронах будет очень, очень много народу. Поверьте мне. Я никому плохого не делал. Ко всем нормально относился», — заявил он.

Певец также признался, что периодически думает о смерти, как и любой другой человек.

Напомним, что ранее Пенкин рассказал о планах в творческой карьере. Он отметил, что продолжает активно выступать по России, а также размышляет о создании собственного музыкального театра, в котором он бы собирал звезд шоу-бизнеса. В будущем он хотел бы спеть дуэтом с Элтоном Джоном — такое выступление стало бы «движением вперед» и позволило бы обменяться полезным опытом.