Названа причина смерти дочери Элвиса Пресли

Единственная дочь американского певца Элвиса Пресли – Лиза-Мари – скончалась из-за осложнений после бариатрической операции, написано в отчете судмедэксперта округа Лос-Анджелес. Певица умерла 12 января на 55 году жизни в больнице менее чем через сутки после госпитализации из-за остановки сердца.

В отчете сказано, что смерть наступила из-за последствий непроходимости тонкого кишечника. К осложнениям привела операция по снижению веса (бариатрическая), которая была сделана певице за несколько лет до смерти, сообщает Associated Press.