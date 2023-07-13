Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на цены на еду в Турции

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на высокие цены на еду в Турции. Подробностями она поделилась на своей личной странице в социальных сетях.

© runews24.ru

Сейчас Бородина уехала в Турцию в отпуск, однако из-за возросшего курса доллара и сильной инфляции турецкой лиры россиянам стало накладно ездить в эту страну. Телеведущая также на своем опыте смогла увидеть разницу в ценах.

Она отметила, что цены на еду сильно выросли по сравнению с прошлым годом. По ее словам, на обед в ресторане ей приходится тратить по 100 тысяч рублей. Помимо этого она пожаловалась на то, что в бутиках совсем нет вещей со скидками, а цены на некоторые товары выросли на 35% по сравнению с прошлогодними.