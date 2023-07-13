Водонаева назвала сумму ипотечных платежей

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева рассказала в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, что ежемесячно платит по 200 тыс. руб. в месяц за ипотеку.

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Водонаева оплачивает ипотеку на московскую квартиру в районе Хамовники, которую приобрела в 2021 году. Звезда рассказала, что сначала хотела купить недвижимость у пожилой женщины за 19 млн рублей. Телеведущая посчитала, что это крайне выгодное предложение.

«Думаю: «Вау, цена для Хамовников просто идеальная, за такие деньги — это такой лакомый кусочек», — поделилась блогерша.

Водонаева отметила, что ей удалось договориться с хозяйкой и подписать необходимые документы. Однако мать звезды предположила, что «тут что-то нечисто», и сделка сорвется. В итоге так и произошло. Телеведущей пришлось еще искать недвижимость на районе.

Водонаева приобрела другую квартиру в 3 раза дороже первоначальной сделки. Она не уточнила, сколько конкретно заплатила за недвижимость. Блогерша заявила, что жилье стоит своих денег.

Первоначально телеведущая хотела обустроить в новой квартире офис, чтобы там жил ее кот Эскобар. Однако после окончания ремонта Водонаева сама переехала туда с сыном Богданом.

«Кот остался жить на Ленинском в нашей основной квартире 130 квадратных метров. Мы с сыном ютимся в квартирке 80 квадратов в Хамовниках, а кот живет на 130. Потому что я решила, что в новой квартире нам будет лучше по инфраструктуре», — объяснила звезда.