Гузеева раскрыла детали будущих выпусков «Давай поженимся!»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что создатели телешоу «Давай поженимся» решили значительно изменить концепцию проекта. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Гузеева подчеркнула, что в новой версии будет сделан упор не на сатире и юморе, а на оказании реальной помощи женихам и невестам.

«Новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», - уточнила телеведущая.