Гузеева раскрыла детали будущих выпусков «Давай поженимся!»
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что создатели телешоу «Давай поженимся» решили значительно изменить концепцию проекта. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Гузеева подчеркнула, что в новой версии будет сделан упор не на сатире и юморе, а на оказании реальной помощи женихам и невестам.
«Новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», - уточнила телеведущая.
Актриса заметила, что возобновление работы над программой доставило ей радость, так как за 15 лет команда проекта стала фактически одной семьей.
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