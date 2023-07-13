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Гузеева раскрыла детали будущих выпусков «Давай поженимся!»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что создатели телешоу «Давай поженимся» решили значительно изменить концепцию проекта. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Гузеева раскрыла детали будущих выпусков «Давай поженимся!»
© globallookpress.com

Гузеева подчеркнула, что в новой версии будет сделан упор не на сатире и юморе, а на оказании реальной помощи женихам и невестам.

«Новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», - уточнила телеведущая.

Актриса заметила, что возобновление работы над программой доставило ей радость, так как за 15 лет команда проекта стала фактически одной семьей.

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