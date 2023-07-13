Дима Билан поддержал МакSим в борьбе с алкоголизмом
Российский певец Дима Билан отметился в комментариях к видео, которое выложила его коллега МакSим в запрещённой в РФ социальной сети.
В этом ролике певица призналась, что уже в течение некоторого времени лечится от алкоголизма, ради чего легла в специализированную клинику.
Билан обратился к Марине (настоящее имя МакSим) со словами поддержки, подчеркнув, что миссия артиста крайне непростая - нужно всё время быть на виду. Он отметил, что слова певицы его растрогали, пожелав, чтобы у неё всё было хорошо.
Марина ответила Виктору (настоящее имя Билана) с благодарностью, добавив, что его слова и разговоры с ним для неё "сыграли большую роль".