Дима Билан поддержал МакSим в борьбе с алкоголизмом

Российский певец Дима Билан отметился в комментариях к видео, которое выложила его коллега МакSим в запрещённой в РФ социальной сети.

В этом ролике певица призналась, что уже в течение некоторого времени лечится от алкоголизма, ради чего легла в специализированную клинику.

Билан обратился к Марине (настоящее имя МакSим) со словами поддержки, подчеркнув, что миссия артиста крайне непростая - нужно всё время быть на виду. Он отметил, что слова певицы его растрогали, пожелав, чтобы у неё всё было хорошо.