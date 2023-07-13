Блогер Дава стал лицом ТНТ после ухода из «Дома-2»

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, подписал контракт с ТНТ. Об этом мужчина сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Он опубликовал снимок с директором телеканала Тиной Канделаки, отметив, что в этого момента стал новым лицом ТНТ.

«Новый этап. Новые проекты, которые мы готовим для вас, уже в скором времени. Для меня — это большая ответственность. Спасибо за доверие. Газуем дальше», — подписал он.

Фанаты Давы сразу же поздравили его с новыми начинаниями. Многие сочли контракт с телеканалом важным шагом в карьере блогера.

«Теперь уже никто не скажет, что Дава — это бывший. Можно смело говорить, что это бывшая Давы»; «Ждем новых вершин и проектов!»; «Так и Урганта заменишь на Первом», — написали в комментариях.

10 июля Дава сообщил, что уходит с поста ведущего телепроекта «Дом-2». Манукян занимал его с 2021 года.