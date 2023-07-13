Водонаева уличила Собчак во лжи

Телеведущая Алена Водонаева обвинила Ксению Собчак во лжи, заявив YouTube-каналу «Алена, блин», что она не помогала своим коллегам, которых задержали по делу о вымогательстве.

После этого Собчак заявила, что заседания стали частью ее жизни. Однако Водонаева уверяет, что телезвезде просто «плевать» на своих коллег.

«Она после суда приходит и у себя в Telegram-канале пишет о том, что она переживает и что ее жизнь состоит из посещения судов. Она *** [обманывает]», — заявила телеведущая.

Водонаева заверила, что Собчак была на заседаниях по этому делу всего два раза. По ее словам, Ксения не подавала никаких документов, чтобы реально помочь журналистам. Кроме того, она не помогает им ни финансово, ни «своими связями». При этом Собчак продолжает писать в соцсетях, что оказывает помощь коллегам.