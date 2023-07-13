Водонаева обвинила Собчак во лжи
Популярная телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева в интервью для канала «Алена, блин», доступном на Ксению Собчак во лжи. Водонаева заявила, что та не помогала своему коммерческому директору Кириллу Суханову, бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву, которых задержали по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, несмотря на уверения в обратном.
«Ксении плевать. Она после суда приходит и у себя в Telegram-канале пишет о том, что она переживает и что ее жизнь состоит из посещения судов. Она *** [обманывает]», — сказала Водонаева.
По ее словам, Собчак была на заседаниях по делу о вымогательстве всего два раза и не оказывала никакой помощи подозреваемым.
«Она никаких бумаг не подавала, чтобы реально за ребят попросить. Она не помогает им финансово, она не помогает в этой истории какими-то своими связями», — добавила ведущая.
При этом она обратила внимание на то, что Собчак регулярно пишет в соцсетях, что помогает задержанным.
20 июня суд продлил Суханову, Романовскому и Бигаеву срок содержания под стражей. После этого Собчак написала в своем Telegram-канале, что заседания судов стали частью ее жизни.
Следствие полагает, что фигуранты вымогали у Чемезова миллионы за удаление постов в принадлежавшем Собчак Telegram-канале. В связи с этим 26 октября в доме у Суханова, а также у Собчак прошли обыски. В тот же день сообщалось, что журналистка проходит подозреваемой по делу, однако позднее стало известно, что у Собчак статус свидетеля.
В конце октября журналистка уезжала из страны на фоне задержания ее коммерческого директора и других фигурантов дела. В ноябре она вернулась в Россию.