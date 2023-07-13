Водонаева назвала бывшего мужа Бородиной «рыбой-прилипалой»

Телеведущая Алена Водонаева сравнила в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» бывшего мужа Ксении Бородиной Кубрана Омарова с «рыбой-прилипалой». Она считает постыдным его стремление ходить на интервью и говорить о разводе с экс-супругой, так как именно бывшая ведущая «Дома-2» сделала его известным.

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«Я бы на его месте постеснялась ходить по интервью и что-то рассказывать о себе, потому что его заслуги в его популярности очень мало. Это все заслуга Ксении», — сказала Водонаева.

По ее словам, только Бородина имеет право раздавать интервью на личные темы, так как «она уже 20 лет как публичная персона». Водонаева уточнила, что при этом не назвала бы свой взгляд на ситуацию с Омаровым «поддержкой Ксении Бородиной» — она просто смотрит на ситуацию трезво.

«Есть акула, а есть рыба-прилипала. Она его скинула с борта, а он все равно пытается как-то за счет нее выезжать», — подытожила телеведущая.