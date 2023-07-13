Актрису Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Актрису Марину Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, в начале июля 76-летняя артистка почувствовала себя плохо. С болью в животе она обратилась в несколько клиник, а позднее ее госпитализировали в московскую больницу — у Нееловой нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы.

В результате медики диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит, а позднее, на дополнительном обследовании, нашли новообразование в кишечнике. Сейчас ей назначена биопсия. Неелова находится под постоянным просмотром врачей.

Из-за заболевания актрисы театр «Современник» отменил все спектакли с ее участием на неопределенный срок.