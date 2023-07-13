Гуф официально разводится с женой
Супруга рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Юлия Королева официально подала на развод с ним. На карточку с информацией по судебному делу о разводе обратило внимание издание Voice.
Беседа в суде назначена супругам на 27 июля.
10 марта рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ. Позже исполнитель удалил видео. 24 апреля Гуф заявил, что разводится с Королевой, однако в мае пара воссоединилась.
28 июня Долматов опубликовал личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. В ней она также негодовала, зачем рэпер рассказал о неком проекте своей бывшей жене Айзе-Лилуне Ай.
Гуф женился на Юлии в 2021 году. В 2022 году у супругов родилась дочь Тина. До брака с Юлией рэпер был женат на Айзе-Лилуне Ай. Они были вместе до 2014 года. У бывших супругов есть общий сын Сэм, который родился в 2010 году.