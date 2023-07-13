Гуф официально разводится с женой

Супруга рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Юлия Королева официально подала на развод с ним. На карточку с информацией по судебному делу о разводе обратило внимание издание Voice.

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Беседа в суде назначена супругам на 27 июля.

10 марта рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ. Позже исполнитель удалил видео. 24 апреля Гуф заявил, что разводится с Королевой, однако в мае пара воссоединилась.

28 июня Долматов опубликовал личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. В ней она также негодовала, зачем рэпер рассказал о неком проекте своей бывшей жене Айзе-Лилуне Ай.