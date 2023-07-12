Лепс поразмышлял о возможности повторно жениться

«Все может случиться. Если в жизни появится большая и светлая любовь, почему нет? Честности ради надо сказать, что есть женщина, которая меня по-настоящему очень интересует. И чувства есть. Но на данный период времени это [брак] невозможно. Хотя... Все в руках божьих», — заявил 60-летний артист.