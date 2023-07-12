Алла Пугачева тратит 15 млн рублей в месяц на отдых в Юрмале

Певица Алла Пугачева сняла в Юрмале (Латвия) элитную виллу «Марта». Стоимость ее аренды составляет в пересчете на рубли порядка 15 млн в месяц, пишет «СтарХит».

По данным портала, средняя цена аренды - от 35 тыс. евро (3,4 млн рублей) в месяц. Летом она поднимается до 150 тыс. евро (около 15 млн рублей) в месяц, если не сезон - возможно договориться и на 10 тыс. евро (996 тыс. рублей) ежемесячно.

Отмечается, что певица каждое лето проводит отпуск в курортной Юрмале. В этом году она приехала вместе с семьей в начале июля и сразу арендовала виллу площадью 210 квадратных метров.

В особняке все предусмотрено для комфортного проживания: просторная гостиная, кухня, две спальни, кинозал и даже собственный сад с камнями.