Полина Гагарина назвала свой главный недостаток
Российская исполнительница Полина Гагарина в интервью Hello назвала свой главный недостаток.
По мнению артистки, она слишком суетлива и тороплива.
«Это происходит потому, что мне, как человеку огненному, энергичному и активному, иногда хочется сделать что-то сразу и побыстрее. Я очень ценю время, свое и других людей, поэтому спешу жить», — призналась Гагарина.
Издание «Звук Медиа» добавляет, что певица работает над собой и учится замечать то, что ее окружает, а также отмечает, что все настоящее и важное требует планомерной работы.
Ранее Полина Гагарина показала фигуру в откровенном виде и напугала фанатов.
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