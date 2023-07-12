Киркоров задолжал налоговой более 2 млн рублей

У певца Филиппа Киркорова возникли долги перед налоговой. Как рассказала журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник», поп-король оказался должен более 2,1 млн рублей.

«Пара цепочек с барского плеча — и долг погашен», — пошутила она, отметив, что сейчас Киркоров находится в Европе.

Напомним, что ранее у Киркорова уже возникали проблемы из-за долгов. В 2021 году СМИ сообщали, что певец и его компания «Филипп Киркоров продакшен» задолжали свыше 69 млн рублей одному из банков. Финансовая организация обратилась в суд и потребовала оплатить ранее взятый кредит, а представители артиста не смогли обжаловать решение. В результате долг оказался у Федеральной службы судебных приставов.