Фирма певицы Зары подала заявку на регистрацию товарного знака Zara
В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака Zara. Документы поданы от имени ООО "Зара", владелицей которого является популярная певица Зара. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сервис "Онлайн-патент".
Отмечается, что на компанию уже оформлен один такой товарный знак, но он позволяет артистке лишь указывать свой псевдоним латиницей на концертных афишах. В новой заявке же прописано, что товарный знак певица хочет использовать для выпуска одежды, аксессуаров и косметики.
Стоит отметить, что сейчас в Роспатенте зарегистрированы несколько товарных знаков Zara с различным вариантом написания. Они были оформлены еще в начале двухтысячных годов и срок их действия истекает не раньше 2033 года. Несмотря на то, что бренд Zara покинул Россию, по действующему законодательству все зарегистрированные компанией товарные знаки продолжают охраняться авторским правом.