Фирма певицы Зары подала заявку на регистрацию товарного знака Zara

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака Zara. Документы поданы от имени ООО "Зара", владелицей которого является популярная певица Зара. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сервис "Онлайн-патент".

Отмечается, что на компанию уже оформлен один такой товарный знак, но он позволяет артистке лишь указывать свой псевдоним латиницей на концертных афишах. В новой заявке же прописано, что товарный знак певица хочет использовать для выпуска одежды, аксессуаров и косметики.