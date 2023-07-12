Лолита прокомментировала возможное сотрудничество с Инстасамкой
Российская певица Лолита Милявская прокомментировала возможное сотрудничество с хип-хоп-исполнительницей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом она сообщила в интервью Popcake, доступном на YouTube.
Артистка заявила, что сотрудничество с рэпершей «может срастись, а может не срастись», а также добавила, что они обе зациклены на творчестве.
«Я очень хорошо к Даше отношусь. Она меня называет "ма", я ее — "дочь". Мне нравится, и часто цитирую ее: "За деньги да". Мы с Дашей вкладываем желание, чтобы трек был. Но пока у нас его нет», — поделилась Милявская, подчеркнув, что совместный трек будет выпущен, когда кто-то из артисток придумает качественный материал.
Лолита призналась, что ей нравится творчество многих молодых артистов, например, Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), а также призналась, что в начале ее творческой деятельности многих исполнителей тоже обвиняли в излишней пошлости.
Ранее Инстасамка назвала артистов, с которыми могла бы посотрудничать бесплатно.