Лолита прокомментировала возможное сотрудничество с Инстасамкой

«Я очень хорошо к Даше отношусь. Она меня называет "ма", я ее — "дочь". Мне нравится, и часто цитирую ее: "За деньги да". Мы с Дашей вкладываем желание, чтобы трек был. Но пока у нас его нет», — поделилась Милявская, подчеркнув, что совместный трек будет выпущен, когда кто-то из артисток придумает качественный материал.