Певица Ханна сообщила о проблемах со здоровьем из-за плотного графика

Певица Ханна пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на проблемы со здоровьем.

Ханна опубликовала фото, на котором находится под капельницей. Причиной ухудшения здоровья звезды стал плотный график. Певица отметила, что семь концертов за восемь дней «не прошли бесследно». Более того, артистка намерена продолжить гастролировать и участвовать в съемках.

«Надо как-то крепиться», — заключила исполнительница.

Ханна начала сольную карьеру в 2013 году, когда выпустила песню «Я просто твоя». В 2014-м она записала дуэт с Егором Кридом. Артисты исполнили композицию «Скромным быть не в моде». В 2016-м артистка была выдвинута на Премию Муз-ТВ в номинации «Прорыв года».

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м артистка родила дочь Адриану. В 2023-м у них появилась на свет дочь Камилла.