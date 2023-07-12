Появились подробности загадочной смерти дочери экс-губернатора Пензы

Сегодня утром стало известно о смерти дочери бывшего губернатора Пензы, бизнесвумен Натальи Бочкаревой. Тело женщины обнаружили в ее столичной квартире. Как отмечет telegram-канал Mash, накануне знаменитости стало плохо. Консьержке дома, в котором жила бизнесвумен, пришлось вызвать полицию, так как Бочкарева не открывала дверь. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов нашли женщину мертвой без признаков насильственной смерти. Сейчас разбираются, что стало причиной смерти безнесвумен. Наталье было 44 года. Бочкарева владела долями в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях. Отец бизнесвумен Василий умер в 2016 году.