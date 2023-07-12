Покинувший Россию Шац пожаловался на неуверенность в будущем

«Самое главное то, что беспокоит в течение последнего года и больше — как это ни банально звучит, неуверенность в будущем. Ты не можешь вообще ни в чем быть уверенным», — признался юморист и добавил, что из-за этого переживает постоянный стресс. Вместе с тем он указал, что похожие ощущения испытывал на протяжении долгого времени, когда жил в России.