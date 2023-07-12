Ида Галич высмеяла обвинения в отсутствии груди

Телеведущая и блогерша Ида Галич отреагировала в Telegram-канале на обвинения в отсутствии груди.

Галич прокомментировала публикацию одного из Telegram-каналов, где предлагают «помочь найти» грудь звезды. Телеведущая уверила, что поиски ни к чему, так как она уже найдена. Блогерша пошутила, что ее грудь вместе с хозяйкой вернулась из Берлина и «чувствует себя прекрасно».

Галич отметила, что у нее никогда не было большой груди. Более того, в ближайшее время она не планирует увеличивать свои формы. Однако блогерша не исключает, что может решиться на «небольшой апгрейд», если родит второго ребенка.

«Меня больше поражает, как люди целенаправленно могут обижать человека по поводу его физической формы. А вот если бы это был мой большой, точнее, маленький комплекс? Если бы я после этого пошла и легла бы под нож хирурга, вам бы стало от этого легче? Или веселее как-то?» — заявила телеведущая.