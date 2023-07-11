Лолита намерена выпустить публикацию с советами Пугачевой

Певица Лолита Милявская призналась, что планирует на свое 60-летие опубликовать советы, которые ей давала артистка Алла Пугачева . Об этом исполнительница «Титаника» рассказала на VK Fest, видео оттуда публикует YouTube-канал «Popcake».

По словам Милявской, с помощью поклонников она уже собрала материал, который по времени занимает пять минут. Певица добавила, что частично ее заслуги принадлежат именно Пугачевой, которую она называет своим учителем:

«Я хочу это опубликовать для того, чтобы вы слышали, какие советы — актерские, режиссерские и человеческие — она мне давала. Точные. Иногда она меня ругала — причем так, что я обижалась. Мне доставалось, но я поняла одно: она хотела сделать меня лучше».

14 ноября Лолите Милявской исполнится 60 лет. До этого певица уже пошутила о своем возрасте на одном из выступлений. Она заявила, что в этом возрасте каждый день, как последний, в том числе и в отношении мужчин. Поэтому она уже никому не отказывает.