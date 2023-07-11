СМИ: Буланова потратила на открытие ресторана 50 млн рублей

«Как человек, который всю жизнь борется с лишним весом, я не ужинаю уже давно. Но тут все настолько вкусно, что отказаться невозможно. Мой муж любит равиоли, например, а дети обожают суп и болоньезе», — поделилась впечатлениями певица.