СМИ: Буланова потратила на открытие ресторана 50 млн рублей

StarHit: певица Татьяна Буланова потратила на открытие ресторана 50 млн рублей
Певица Татьяна Буланова вспомнила о кулинарных мемах с Юлией Высоцкой, когда шеф-повар ее ресторана рассказывал о способе приготовления одного из блюд. Об этом сообщает «СтарХит».
«Как в этих мемах, где Юля берет мясо с панцирем и перемешивает все», — пошутила артистка, выслушивая шефа Юрия Голова.
Открытие ресторана Булановой «Гастронимика по-новому» состоялось в середине июня. Отмечается, что на него певица потратила 50 млн руб., которые ей в качестве подарка дал молодой супруг — бывший теннисист Валерий Руднев. Заведение позиционирует себя как семейное, но с упором на итальянскую кухню.
«Как человек, который всю жизнь борется с лишним весом, я не ужинаю уже давно. Но тут все настолько вкусно, что отказаться невозможно. Мой муж любит равиоли, например, а дети обожают суп и болоньезе», — поделилась впечатлениями певица.
3 июня стало известно о свадьбе Татьяны Булановой с бизнесменом Рудневым. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья и родственники пары. В числе гостей оказалась давняя подруга Булановой — Светлана Бондарчук.