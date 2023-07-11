Богомолов обвинил уехавших актеров в лицедействе

«Они говорят о нравственности, о добре и зле, о честности, но десятки лет игры и наигрыша превратили тело и лицо в инструмент обмана. И когда эти люди пытаются говорить от себя, кажется, что они продолжают лицедействовать. Они драматически молчат, проливают скупую слезу, восклицают — и все это плохо, плохо, плохо», — подчеркнул Богомолов.