Лепс заступился за уехавшую в Израиль Пугачеву
Народный артист РФ, певец Григорий Лепс заступился за уехавшую из России Аллу Пугачеву. В интервью газете «Аргументы и факты» он заявил, что не осуждает ее решение улететь в Израиль.
«Я никого не осуждаю. Тем более Аллу Борисовну. Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец. Пугачева уехала за мужем. У нее есть дети. Она решила, что им там будет лучше», — подчеркнул музыкант.
Он добавил, что артистка не собиралась эмигрировать и не отказалась от российского гражданства. Лепс считает, что в будущем Пугачева вернется в Россию.
Напомним, после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом) покинули Россию и переехали жить в Израиль. Певица возвращалась всего дважды — осенью 2022 года, чтобы забрать документы своих детей из школы, и в мае 2023 года, чтобы проститься со скончавшимся модельером Валентином Юдашкиным.
*Признан Минюстом иноагентом